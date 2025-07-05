Zum Inhalt springenBarrierefrei
dokFilm: Poolgeschichten - Der Traum vom kühlen Nass

Poolgeschichten - Der Traum vom kühlen Nass

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.07.2025
Poolgeschichten - Der Traum vom kühlen Nass

51 Min.Folge vom 05.07.2025

Sie sind der Traum von vielen und Sinnbild für Luxus - Swimmingpools. Kaiser haben darin schwimmen gelernt. Filmstars sind darin zu Ikonen geworden. Welche Geschichten haben sie zu erzählen? Erst hießen sie Schwimmbäder, dann kam der Pool - mit unterschiedlichen Funktionen: Der Film spannt den Bogen von der Idee des Badens aus Hygienegründen bis zu prunkvollen Swimmingpools und deren Bedeutung in Kunst und Kultur. Regie: Uta Meyer-Boblan, Gregor Streiber Bildquelle: ORF/werwiewas medienproduktion/Jupp Tautfest

ORF2
