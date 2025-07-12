Weites Land: OberösterreichJetzt kostenlos streamen
dokFilm: Weites Land
Folge 2: Weites Land: Oberösterreich
Auf ihrer feuilletonistischen Landvermessung begibt sich Regisseurin Jennifer Rezny in einer neuen Folge der Reihe "Weites Land" nach Oberösterreich. Wieder gilt es, Stereotype auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen, Klischees zu widerlegen oder zu bestätigen. Sind die Menschen in Oberösterreich verweichlicht - zumal die Männer? Das findet jedenfalls der Chef einer stahlverarbeitenden Firma in Wels. Sein Ethos: harte Arbeit sei das Um und Auf im Leben. Ursprünglich aus Korea kommt eine Beauty-Ärztin, die nunmehr in Linz praktiziert und auch künstlerisch tätig ist. Besucht hat Regisseurin Rezny auch eine Bäuerin aus der Marktgemeinde Mauthausen, die die Tradition hochhält - sie ist Obfrau des örtlichen Goldhauben-Vereins. Bildquelle: ORF/Feuer&Flamme Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick