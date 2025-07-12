Zum Inhalt springenBarrierefrei
dokFilm: Weites Land

Weites Land: Oberösterreich

ORF2Staffel 1Folge 2vom 12.07.2025
Weites Land: Oberösterreich

Folge 2: Weites Land: Oberösterreich

49 Min.Folge vom 12.07.2025

Auf ihrer feuilletonistischen Landvermessung begibt sich Regisseurin Jennifer Rezny in einer neuen Folge der Reihe "Weites Land" nach Oberösterreich. Wieder gilt es, Stereotype auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen, Klischees zu widerlegen oder zu bestätigen. Sind die Menschen in Oberösterreich verweichlicht - zumal die Männer? Das findet jedenfalls der Chef einer stahlverarbeitenden Firma in Wels. Sein Ethos: harte Arbeit sei das Um und Auf im Leben. Ursprünglich aus Korea kommt eine Beauty-Ärztin, die nunmehr in Linz praktiziert und auch künstlerisch tätig ist. Besucht hat Regisseurin Rezny auch eine Bäuerin aus der Marktgemeinde Mauthausen, die die Tradition hochhält - sie ist Obfrau des örtlichen Goldhauben-Vereins. Bildquelle: ORF/Feuer&Flamme Film

