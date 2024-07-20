dokFilm: Weites Land
Folge 4: Weites Land: Kärnten
50 Min.Folge vom 20.07.2024
Wer sich in Österreichs südlichstes Bundesland begibt, wird schnell umfangen - von der Schönheit der Landschaft und der Gastfreundschaft der Menschen: ein scheinbar fröhliches Volk, das immer ein Lied auf den Lippen hat. Doch siehe: so manche Molltöne mischen sich in das Kärntner Lied und setzen sich in der Kärntner Seele fest, wie Regisseurin Jennifer Rezny in einer Ausgabe von „Weites Land“ erfahren hat. Bei ihrer Landvermessung trifft sie manche weit über die Region hinaus bekannte, immer aber spannende Menschen. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film
