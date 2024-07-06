Weites Land: BurgenlandJetzt kostenlos streamen
dokFilm: Weites Land
Folge 1: Weites Land: Burgenland
Auf ihrer feuilletonistischen Landvermessung begibt sich Regisseurin Jennifer Rezny in einer neuen Folge der Reihe "Weites Land" in Österreichs östlichstes und jüngstes Bundesland: Das Burgenland. Wieder gilt es, Stereotype auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen, Klischees zu widerlegen oder zu bestätigen. Finden die Menschen im Burgenland Burgenländerwitze lustig? Herzlich seien die Einwohner und gastfreundlich. Aber auch übertriebene Neugier und Klatschsucht wird ihnen unterstellt. Das Leben wüssten sie zu feiern und Feste, wie sie fallen. Natürlich geht eine Erkundung des Burgenlands nicht ohne Wein und den Neusiedlersee ab, im Mittelpunkt aber stehen die Menschen. Als "Wurstsemmel-Kommissar" rund um Schnüffler "Rex" wurde Martin Weinek zum Publikumsliebling. Der Schauspieler ist so etwas wie ein Uhudler-Philosoph und gemeinsam mit seiner Frau Nebenerwerbs-Winzer im Südburgenland. In der österreichischen Musikszene ist Ferry Janoska als Komponist und Arrangeur tonangebend. Er gehört der Volksgruppe der Roma an und kommt ebenso zu Wort wie seine Tochter, Autorin und Moderatorin Katharina Graf-Janoska. Außerdem besucht Regisseurin Rezny den emeritierten Bischof von Eisenstadt, Paul Iby, sowie einen weitgereisten Kapitän großer Kreuzfahrtschiffe, für den das Burgenland den Mittelpunkt der Welt ist. (Dokumentation, AUT 2024) Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick