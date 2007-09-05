Doktor Martin
Folge 6: Ein Mann sieht rot
Ganz Neuharlingersiel ist in Aufruhr: "Doktor Martin", der neue Landarzt, soll kein Blut sehen können! Darf ein Mann mit einem solchen Handicap überhaupt den Arztberuf ausüben? Können sie einem solchen Doktor vertrauen? Martin Helling kann es nicht fassen. Wer hat dieses intime Geheimnis, das ihn noch nie in der Ausübung seines Berufes beeinträchtigte, verraten? Thea Sonnabend, die als Gemeindevertreterin dem zuständigen Ausschuss bei seiner Einstellung angehörte, hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl - aber leider entdeckt sie ausgerechnet jetzt ihr Herz für den verschlossenen Mann. Der kleine Tobi Donker verunglückt beim Sportunterricht. Obwohl das Röntgenbild keine Verletzungen zeigt, verschlechtert sich nachts sein Zustand rapide. Da der Rettungshubschrauber wegen eines technischen Defekts ausfällt, begleiten Martin und Thea den Jungen im Notarztwagen auf der Fahrt in die Klinik. Als es Tobi immer schlechter geht, ist klar, dass er so schnell wie möglich operiert werden muss - und Martin steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens.
