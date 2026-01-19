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Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co (1/10).: Die goldene Hochzeit

ORF2Staffel 1Folge 1vom 19.01.2026
Dolce Vita & Co (1/10).: Die goldene Hochzeit

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Dolce Vita & Co.

Folge 1: Dolce Vita & Co (1/10).: Die goldene Hochzeit

49 Min.Folge vom 19.01.2026

Mario Hubinger, Familienvater und Hausmann in der Sinnkrise, beschließt, etwas aus seinem Leben zu machen. Er will im Lokal seines Vaters Hans einsteigen und aus dem heruntergekommenen Eckbeisl wieder ein gefragtes Restaurant machen. Doch Hans will das "Dolce Vita" nur mehr verkaufen und sich zur Ruhe setzen. Mario muss sich also schleunigst etwas einfallen lassen, um seinen Plan doch noch verwirklichen zu können. Das Festessen anlässlich einer goldenen Hochzeit ist die erste Bewährungsprobe für Mario und seine gerade erst zusammengewürfelte Crew. Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

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