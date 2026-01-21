Dolce Vita & Co. (2/10): Das UltimatumJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co.
Folge 2: Dolce Vita & Co. (2/10): Das Ultimatum
46 Min.Folge vom 21.01.2026
In seiner neuen Rolle als Wirt und Caterer wird Mario gleich von zwei großen Sorgen belastet: finanzielle Probleme und der fehlende Rückhalt seines Vaters. Hans ist nur unter einer Bedingung bereit, die Unterzeichnung des Verkaufsvertrags um eine Woche aufzuschieben: Mario soll ihm eine Yacht besorgen. Die scheinbare Lösung für seine Schwierigkeiten findet Mario schließlich bei einem dubiosen Bootshändler und einem privaten Kreditvermittler mit äußerst riskanten Konditionen. Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger
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