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Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (2/10): Das Ultimatum

ORF2Staffel 1Folge 2vom 21.01.2026
Dolce Vita & Co. (2/10): Das Ultimatum

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Dolce Vita & Co.

Folge 2: Dolce Vita & Co. (2/10): Das Ultimatum

46 Min.Folge vom 21.01.2026

In seiner neuen Rolle als Wirt und Caterer wird Mario gleich von zwei großen Sorgen belastet: finanzielle Probleme und der fehlende Rückhalt seines Vaters. Hans ist nur unter einer Bedingung bereit, die Unterzeichnung des Verkaufsvertrags um eine Woche aufzuschieben: Mario soll ihm eine Yacht besorgen. Die scheinbare Lösung für seine Schwierigkeiten findet Mario schließlich bei einem dubiosen Bootshändler und einem privaten Kreditvermittler mit äußerst riskanten Konditionen. Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

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