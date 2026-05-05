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Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (6/10): Wasser predigen und Cognac trinken

ORF2Staffel 1Folge 36vom 05.05.2026
Dolce Vita & Co. (6/10): Wasser predigen und Cognac trinken

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Folge 36: Dolce Vita & Co. (6/10): Wasser predigen und Cognac trinken

46 Min.Folge vom 05.05.2026

Es ist fix - Marianne betrügt Mario, daheim fliegen die Fetzen. Die Crew im Lokal weiß zwar von nichts, ahnt aber, dass mit ihrem Chef etwas ganz und gar nicht stimmt. Für Mario kommt da ein Cateringauftrag bei einem berühmten Lebensberater wie gerufen, der ihm auf den Kopf hin zusagt, dass er betrogen wird. Er lässt sich beraten, muss wenig später aber feststellen, dass der Therapeut zwar familiäre Werte predigt, sich selbst aber nicht so streng danach richtet. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Erwin Steinhauer (Dr. Schamschula) Wolfgang Pissecker (Christian) Klaus Ortner (Herbert) Irene Colin (Doris) Beatrice Frey (Kollegin) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Günther Tolar (Bordellgast) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/MR Film/Thomas Prodinger

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