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Dolce Vita & Co.

Dolce Vita & Co. (7/10): Obdachlos

ORF2Staffel 1Folge 37vom 06.05.2026
Dolce Vita & Co. (7/10): Obdachlos

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Dolce Vita & Co.

Folge 37: Dolce Vita & Co. (7/10): Obdachlos

46 Min.Folge vom 06.05.2026

Mario verlässt die gemeinsame Wohnung und zieht zu seinem Vater. In seiner Abwesenheit übernimmt es Lisa, ihre Eltern wieder zu versöhnen, was sich aber als schwieriger als erwartet herausstellt. Ungewohnt kompliziert gestaltet sich auch die Firmenfeier in der Fischerhütte eines Stammgasts aus dem Dolce Vita. Nach einer Autopanne macht Mario, der gerade die Speisen liefern wollte, mitten in der Einöde eine seltsame Begegnung. Besetzung: Michael Niavarani (Mario) Gundula Rapsch (Marianne) Kurt Sobotka (Hans) Nicola Etzelstorfer (Lisa) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Elke Winkens (Ute) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Ulrike Beimpold (Sandra) Hanno Pöschl (Hausmeister) Andreas Vitasek (Toni) Arthur Klemt (Slamanig) Wolfgang Pissecker (Christian) Michael Rastl (Sandler) Birgit Machalissa (Frau Lerch) Dina Kabele (Prof. Leitner) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Anders Stenmo, W.V. Fares Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Prodinger

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