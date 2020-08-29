Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 2vom 29.08.2020
48 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 6

Die Beamten der Wasserpolizei werden während einer Ruderübung auf der alten Donau von einem Notfall überrascht. Außerdem fahnden die Polizisten nach einer 15-Jährigen, die seit Tagen verschwunden ist und ertrunken sein könnte. Ein Spürhund soll ihnen dabei helfen, den gesamten Donaukanal abzusuchen. Auch einer Anzeige gehen die Beamten nach. Eine Dame fürchtet, dass die Seerosen vor ihrem Haus an der Alten Donau durch Unterwassermäharbeiten zerstört werden könnten.

ATV
