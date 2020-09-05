Staffel 01 Folge 03 - Donau PolizeiJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Donau Polizei
Dieses Mal werden die Beamten zu einem Einsatz mit dem Polizeiboot "Wien" gerufen. Eine Person soll sich im Wasser befinden und mit der Strömung kämpfen, der Anrufer hat am Ufer nur einen Rucksack und Kleidung gefunden. Zahlreiche Einsatzkräfte werden zur Unterstützung hinzugezogen. Außerdem absolvieren die elf neuen Beamten und Beamtinnen der Wasserpolizei ihre erste Nachtfahrt mit dem Polizeiboot. Die Anspannung ist groß, denn aufgrund der schlechten Sicht auf dem Wasser erhöht sich auch das Gefahrenpotential. Zu den Aufgaben der Wasserpolizei zählt auch die Kontrolle der Besatzungsmitglieder der Donauschifffahrt im grenzüberschreitenden Verkehr und die Überprüfung aller grenzpolizeilichen Bestimmungen. Im Zuge dessen kontrollieren die Beamten ein ausländisches Frachtschiff. Hier prüfen sie aber nicht nur die Papiere, sondern sie suchen auch nach möglicher Schmuggelware...
