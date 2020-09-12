Staffel 01 Folge 04 - Donau PolizeiJetzt kostenlos streamen
Donau Polizei
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Donau Polizei
49 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 6
Die Wasserpolizei kontrolliert ein Donau-Kreuzfahrtschiff, welches regelmäßig eine Route zwischen Linz und dem Schwarzen Meer abfährt. Die Rettungsschwimmer des Wiener Landesverbandes sind zurzeit besonders oft im Einsatz. Weil viele Urlauber ihre Ferien aktuell im Land verbringen, häufen sich die Badeunfälle an Österreichs Gewässern. Kapitän Franz betreibt an der Donau ein privates Schiffsmuseum. Zu sehen gibt es dort echte "Perlen" wie das Schiff "Ana" aus dem Jahr 1864.
Donau Polizei
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4