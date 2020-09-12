Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donau Polizei

Staffel 01 Folge 04 - Donau Polizei

ATVStaffel 1Folge 4vom 12.09.2020
Staffel 01 Folge 04 - Donau Polizei

Staffel 01 Folge 04 - Donau PolizeiJetzt kostenlos streamen

Donau Polizei

Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Donau Polizei

49 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 6

Die Wasserpolizei kontrolliert ein Donau-Kreuzfahrtschiff, welches regelmäßig eine Route zwischen Linz und dem Schwarzen Meer abfährt. Die Rettungsschwimmer des Wiener Landesverbandes sind zurzeit besonders oft im Einsatz. Weil viele Urlauber ihre Ferien aktuell im Land verbringen, häufen sich die Badeunfälle an Österreichs Gewässern. Kapitän Franz betreibt an der Donau ein privates Schiffsmuseum. Zu sehen gibt es dort echte "Perlen" wie das Schiff "Ana" aus dem Jahr 1864.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Donau Polizei
ATV
Donau Polizei

Donau Polizei

Alle 1 Staffeln und Folgen