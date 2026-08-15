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Donaufischer in Oberösterreich
Folge 2: Donaufischer in Oberösterreich: Von Barsch, Nase und Signalkrebsen
25 Min.Folge vom 15.08.2026
Die Donau liefert die Zutaten für eine besondere regionale Küche. Fischer wie Franz Auer und Franz Wiesmayr pflegen traditionelle Rezepte und verwerten Barsch, Zander, Wels und andere Arten. Dietmar Öller und Timo Reintaler gehen am Linzer Südbahnhofmarkt noch einen Schritt weiter: Sie kreieren innovative Gerichte mit Donaufisch und Signalkrebs – sogar ein Dessert aus Krebsfleisch. Ein kulinarisches Erbe, das weiterlebt. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
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