Doppelt kocht besser
Folge vom 01.09.2022: Lachskotelett mit Spargel
43 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute das Liebespaar Natalie (25) & Dominik (25), Mutter Michaela (56) & Tochter Julia (33) sowie die Freunde Eve (37) & Heiko (54).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
