Tod auf dem OzeandampferJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Tod auf dem Ozeandampfer
49 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Amber Taylor findet ihr neugeborenes Baby tot im Bett und die Polizei vermutet zunächst ein Verbrechen. Erst die Autopsie enthüllt eine tragische, unerwartete Wahrheit. Und: 1941 reist der alternde Schriftsteller Sherwood Anderson trotz gesundheitlicher Beschwerden nach Südamerika. Auf dem Schiff verschlimmert sich sein Zustand dramatisch. Erst die Obduktion seines Leichnams offenbart eine ebenso überraschende wie warnende Ursache.
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
