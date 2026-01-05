Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tod auf dem Ozeandampfer

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1vom 05.01.2026
Tod auf dem Ozeandampfer

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Tod auf dem Ozeandampfer

49 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Amber Taylor findet ihr neugeborenes Baby tot im Bett und die Polizei vermutet zunächst ein Verbrechen. Erst die Autopsie enthüllt eine tragische, unerwartete Wahrheit. Und: 1941 reist der alternde Schriftsteller Sherwood Anderson trotz gesundheitlicher Beschwerden nach Südamerika. Auf dem Schiff verschlimmert sich sein Zustand dramatisch. Erst die Obduktion seines Leichnams offenbart eine ebenso überraschende wie warnende Ursache.

