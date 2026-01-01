Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Das Lächeln des Opfers
48 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Ein Feuer in einer Garage in Kendall, Florida, enthüllt eine schwer verbrannte Leiche, die zunächst als Ezzat Aboul-Hosn identifiziert wird. Doch die Obduktion der sterblichen Überreste wirft Fragen auf: War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Außerdem: Eine Reihe rätselhafter Todesfälle versetzt eine ganze Region in den USA in Angst. Die Gerichtsmediziner stoßen auf einen Virus, der sich rasant ausbreitet und immer mehr Opfer fordert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.