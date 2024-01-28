Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 28.01.2024
45 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 12

Charishs Gesicht ist gefleckt wie ein Leopardenfell. Kurz nach der Geburt ihrer sechsjährigen Tochter bildeten sich dunkelbraune Stellen am Haaransatz, die sich schnell ausbreiteten. Medikamente und Salben, die ihr ein Hautarzt verschrieb, halfen nichts, sondern verschlimmerten den Hautzustand weiter. Da sich Charish mit ihrem scheckigen Gesicht hässlich fühlt und ständig angestarrt wird, verkriecht sie sich zuhause und musste ihren Job als Beschäftigungstherapeutin aufgeben. Außerdem hat sie große Angst, dass auch ihre Tochter von der Hautkrankheit befallen wird. Dr. Lee ist Charishs letzte Hoffnung.

