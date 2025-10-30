Staffel 3Folge 29vom 30.10.2025
Für immer und ewig (1)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 29: Für immer und ewig (1)
42 Min.Folge vom 30.10.2025
Es ist nicht mehr lange hin bis zur Hochzeit von Sully und Dr. Quinn, und in Colorado Springs geht es drunter und drüber: Mikes Mutter Elizabeth und ihre Schwestern treffen in dem Städtchen ein, und Elizabeth lässt es sich nicht nehmen, die Vorbereitungen für das Fest an sich zu reißen. Auch Sully will sie bevormunden. Als der schließlich erfährt, dass Cloud Dancing als Trauzeuge wahrscheinlich ausfallen muss, macht er sich erst einmal aus dem Staub ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television