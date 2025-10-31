Staffel 3Folge 30vom 31.10.2025
Folge 30: Für immer und ewig (2)
53 Min.Folge vom 31.10.2025
Sully ist schon seit mehreren Tagen verschwunden und Dr. Quinn beginnt, sich Sorgen zu machen. Alles sieht danach aus, als hätte der Trapper sie kurz vor der Hochzeit verlassen. Doch Mike hält an ihrer Liebe fest, und tatsächlich: Kurz vor dem großen Tag kehrt Sully zurück, und die beiden können sich endlich das Jawort geben.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television