Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 10: Ins kühle Nass - Rick und Nick trainieren für das TV-Total-Turmspringen
44 Min.Ab 12
Rick und Nick in anderer Sache unterwegs. Sie sind Kandidaten beim diesjährigen TV-Total- Turmspringen und trainieren dafür. Die Jungs albern zuerst viel rum, aber der Ehrgeiz ist geweckt. Neben der prominenten Konkurrenz wollen sie auf jeden Fall eine gute Figur machen! Hier kommt der Profi-Sport-Background zum Tragen.
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH