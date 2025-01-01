Gegen den schlaffen Po - Giulia lässt ihren Hintern pimpenJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 12: Gegen den schlaffen Po - Giulia lässt ihren Hintern pimpen
54 Min.Ab 12
Giulia Siegel kommt zur Sculptra-Behandlung. Ihr Po soll wieder straffer und praller sein. Rick übernimmt den Eingriff und injiziert ihr einiges an Spritzen ins Gesäß. Dabei sprechen sie über Giulias Model- und TV-Vergangenheit, Eingriffe und das Leben in München. Eine gute Ablenkung für die schmerzempfindliche Giulia?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH