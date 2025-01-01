Beauty-Eingriff Neuling: Calvin Kleinen lässt sich beratenJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 7: Beauty-Eingriff Neuling: Calvin Kleinen lässt sich beraten
45 Min.Ab 12
Influencer und Ballermann-Star Calvin Kleinen war noch nie da, Beauty-Behandlungen sind Neuland für ihn. Er kommt auf Empfehlung von Max Bornmann. Durch Rick und Nick erhält Calvin eine Beratung in Sachen Beauty, da er bisher noch keine Ahnung hat. Er entscheidet sich schließlich für Botox und Jawline.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH