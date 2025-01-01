Groß, größer, XXL - Christina Dimitrious Verlangen nach größeren LippenJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 1: Groß, größer, XXL - Christina Dimitrious Verlangen nach größeren Lippen
46 Min.Ab 12
Großer Tag für Christina, deren Schlauchbootlippen sofort ins Auge stechen. Doch bei ihr kam es zu einer Fillermigration und Dr. Rick und Dr. Nick müssen ihre Lippen erst mit Hylase auf, bevor sie sie wieder aufbauen können. Große Emotionen bei Christina, die sich nackt fühlt, so ganz ohne Filler. Die Docs müssen kurz vor der Behandlung die Nerven beruhigen und Überzeugungsarbeit leisten. Wird die Beauty mit dem Ergebnis zufrieden sein?
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH