Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 6: Sommer, Sonne, Beauty-Messe Monaco!
40 Min.Ab 12
Die Beauty Docs sind Speaker auf der weltgrößten Messe für Beauty und Ästhetik. Gemeinsam mit Debbie, Ben und Katharina machen sie sich auf den Weg nach Südfrankreich - und geben ihre Expertise einem Fachpublikum weiter.
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH