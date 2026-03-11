Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium aus

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 08.04.2026
Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium aus

Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium ausJetzt kostenlos streamen

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Folge 12: Höher, schneller, weiter - Rick und Nick bauen ihr Imperium aus

48 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Dr. Rick und Dr. Nick treiben den Ausbau ihres Imperiums voran. Dr. Ricks Flugschein rückt näher und die Idee eines eigenen Firmen-Jets nimmt konkrete Formen an. Indes besucht Dr. Nick seinen alten Freund und Olympiasieger Fabian Hambüchen. Als Rick dazustoßt, wird aus Nostalgie schnell sportlicher Ehrgeiz. In München eröffnen Dr. Rick und Dr. Nick ihre bisher größte Beauty-Klinik. Stars, Sternchen und eine Performance mit DSDS-Gewinner Pietro Lombardi feiern den Erfolg.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
ProSieben
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen