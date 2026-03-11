Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine Grenzen

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 11.03.2026
Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine Grenzen

Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine GrenzenJetzt kostenlos streamen

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Folge 8: Chaos statt Luxus-Penthouse - Dr. Nick kommt an seine Grenzen

45 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

In Dubai wollen Dr. Rick und Dr. Nick mögliche Praxisräume besichtigen, doch Nick fällt krankheitsbedingt aus. Statt Luxus-Penthouse wartet eine chaotische Tour mit Maklerin Jennah, deren Art Nick schnell an seine Grenzen bringt. Eine marode Villa sorgt für Ernüchterung. Später wird es am Pool lebhaft: Influencerin Christina Dimitriou bringt Giuliana Farfalla und Georgina Fleur mit - die Reality-Stars sprechen offen über ihre OP-Wünsche.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
ProSieben
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen