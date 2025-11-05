Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Goku gegen Kafla! Der Super-Saiyajin-Blue verliert?

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 115vom 05.11.2025
Folge 115: Goku gegen Kafla! Der Super-Saiyajin-Blue verliert?

22 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Von der Fusion der Schwestern inspiriert, überlegen auch die übrigen Universen, die Potara-Ohrringe einzusetzen. Doch nur das zweite Universum entscheidet sich auch dazu, denn die Verwandlung hat gravierende Nachteile. Derweil kann sich Son Goku im Kampf mit Kafla kaum behaupten. Schließlich muss er bis zum Äußersten gehen.

