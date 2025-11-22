Goldene Küche und getrennte BäderJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 5: Goldene Küche und getrennte Bäder
42 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Jackie und Kevin wollen ihr Eigenheim ganz nach ihren Wünschen gestalten. Noch entspricht die Küche allerdings nicht Jackies Vorstellungen, denn sie träumt von einer groß angelegten Kücheninsel. Etwas Luxus soll auch in das Haus von Andy und Caz Einzug nehmen. Als kinderloses Paar haben sie genug Platz für zwei Bäder, die jeder nach seinem eigenen Geschmack gestalten kann.
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK