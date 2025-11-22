Hightech-Küche & WohlfühlbadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 6: Hightech-Küche & Wohlfühlbad
42 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Im Oldham möchte Lewis sein Haus möglichst kostengünstig renovieren und packt deshalb an seinen Feierabenden kräftig an. Nur mit ein wenig Hilfe seines Vaters will der Dachdecker eine hochwertige Küche bauen, auf die er stolz sein kann. Mindestens genauso arbeitsaufwendig ist das Vorhaben von Helen und James. Immerhin muss nicht nur ihr gewünschtes Wellness-Bad, sondern auch das gesamte restliche Haus in nur einem Monat von Grund auf restauriert werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK