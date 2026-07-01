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DREAMCARS

Dreamcars: Aston Martin V8 Vantage

WELTFolge vom 01.07.2026
Dreamcars: Aston Martin V8 Vantage

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DREAMCARS

Folge vom 01.07.2026: Dreamcars: Aston Martin V8 Vantage

50 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Rund 200 Stunden Handarbeit stecken in diesem exklusiven Sportwagen: dem Aston Martin V8 Vantage. Jedes Modell ist ein Unikat. Insgesamt 1.700 Mitarbeiter sind an der Fertigung beim britischen Hersteller beteiligt. Mit 510 PS rast das aerodynamische Luxusauto über den Asphalt, angetrieben von einem V8-Biturbo-Motor. Dieser muss sich auch bei Rennen auf dem Nürburgring beweisen. Die Reportage begleitet die Produktion des V8 Vantage und zeigt ihn in Aktion auf der Rennstrecke.

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