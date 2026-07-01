Dreamcars: Lamborghini Huracán EVOJetzt kostenlos streamen
DREAMCARS
Folge vom 01.07.2026: Dreamcars: Lamborghini Huracán EVO
49 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Der erste Lamborghini war - ein Traktor. Bekannter ist die Autoschmiede jedoch für ihre sündhaft teuren Supersportwagen, die seit mehr als 55 Jahren im norditalienischen Sant’Agata Bolognese entstehen. Der Huracán EVO, benannt nach dem Sturm- und Feuergott der Mayas, ist der Extremsportler unter den Lamborghinis. Er beschleunigt in neun Sekunden auf Tempo 200 und erreicht maximal 325 km/h. Was seine Faszination ausmacht, bringt ein Techniker auf den Punkt: „Es reicht, den Motor zu starten.“
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt