Drunk Dates
Folge 1: Auf ein Date mit Alf
49 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
In der ersten Folge von Drunk Dates trifft der lebensfrohe Christian auf Mia. Zwischen den beiden geht es schnell ans Eingemachte und schon bald werden sehr persönliche Themen angesprochen. Auch Johanna und Patrick wagen das Experiment Drunk Dates. Und auch Sarah und Nikolas lernen einander bei Drunk Dates kennen. Zwischen ehrlichen Gesprächen über das Kind von Sarah und ersten Zukunftsgedanken wird schnell klar: Dieses Treffen hat es in sich.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Drunk Dates
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4