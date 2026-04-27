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Drunk Dates

Warum ist der Weißwein gelb?

ATVStaffel 4Folge 2vom 27.04.2026
Warum ist der Weißwein gelb?

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Drunk Dates

Folge 2: Warum ist der Weißwein gelb?

49 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

In der zweiten Folge von Drunk Dates trifft die selbstbewusste Ursi auf Ivica. Schon vor dem ersten Aufeinandertreffen wird klar, dass hier zwei sehr unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Bei Lukas und Janina ist die Ausgangslage eine ganz andere. Lukas geht emotional und offen in das Experiment, Janina wirkt herzlich, direkt und ehrlich interessiert. Und auch Johanna und Patrick aus der letzten Folge sehen sich wieder.

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