Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Du sollst nicht lügen

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Du sollst nicht lügen

Folge 2: Episode 2

46 Min.Ab 12

Laura ist am Rande der Verzweiflung und versucht trotz Mangel an Beweisen, ihren vermeintlichen Peiniger hinter Gitter zu bringen. Hendrik hingegen versteht die Welt nicht mehr, sieht seinen tadellosen Ruf gefährdet und hofft, seine Unschuld beweisen zu können. Ein ehemaliger Kollege Lauras, der von ihr ebenfalls der sexuellen Belästigung bezichtigt wurde, könnte ihm dabei behilflich sein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Du sollst nicht lügen
SAT.1
Du sollst nicht lügen

Du sollst nicht lügen

Alle 1 Staffeln und Folgen