Du sollst nicht lügen
Folge 4: Episode 4
46 Min.Ab 12
Das perfide Katz-und-Maus-Spiel zwischen Laura und Hendrik nimmt kein Ende und noch immer stellt sich die Frage: Ist Laura eine pathologische Lügnerin oder verbirgt Hendrik hinter seiner makellosen Fassade ein dunkles Geheimnis? Dank eines ausgeklügelten Plans tritt die Wahrheit nach Monaten der Ungewissheit doch noch zutage ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Filmpool Fiction GmbH