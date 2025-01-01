Zum Inhalt springenBarrierefrei
Du sollst nicht lügen

Episode 1

SAT.1Staffel 1Folge 1
Episode 1

Folge 1: Episode 1

45 Min.Ab 12

Die Anziehung zwischen Laura und dem Arzt Hendrik ist förmlich spürbar. Sie verabreden sich und verbringen einen romantischen Abend zusammen. Doch am nächsten Morgen ist plötzlich alles anders. Laura wacht benommen auf und versucht, sich an alle Details zu erinnern. Trotz Filmriss ist sie sich sicher, von Hendrik vergewaltigt worden zu sein. Völlig perplex insistiert dieser jedoch, dass der Sex einvernehmlich war. Wer spielt hier ein falsches Spiel?

