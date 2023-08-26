Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Duell um die Welt - Best of der Elemente

Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 1: Luft

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 26.08.2023
Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 1: Luft

Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 1: LuftJetzt kostenlos streamen

Duell um die Welt - Best of der Elemente

Folge 1: Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 1: Luft

167 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Luft! Beim "Duell um die Welt" sehen sich Joko, Klaas und ihre Promi-Teams mit Ehrfurcht den vier Elementen der Natur ausgesetzt. Klaas geht den gefährlichsten Wanderweg in China, Joko weint Tränen an einer österreichischen Bergwand, Johannes B. Kerner bügelt auf dem höchsten Schornstein Europas und natürlich schnappt Klaas beim Eistauchen in Finnland nach "Luft!". Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights der Elemente. Für wen ging es bisher im wahrsten Sinne hoch hinaus?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Duell um die Welt - Best of der Elemente
ProSieben
Duell um die Welt - Best of der Elemente

Duell um die Welt - Best of der Elemente

Alle 1 Staffeln und Folgen