Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 2: WasserJetzt kostenlos streamen
Duell um die Welt - Best of der Elemente
Folge 2: Duell um die Welt - Best of der Elemente. Teil 2: Wasser
177 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Beim "Duell um die Welt" sehen sich Joko, Klaas und ihre Promi-Teams mit Ehrfurcht den Elementen der Natur ausgesetzt. Klaas taucht unter Wasser von Sauerstoffflasche zu Sauerstoffflasche und springt im Schlauchboot einen Wasserfall runter, Wigald Boning wagt ein Experiment mit Taucherglocke, Max Giesinger begibt sich auf wellige Bootsfahrt und Jan Köppen besucht in einem See den kleinsten Escape Room. Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights des Elements Wasser.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Duell um die Welt - Best of der Elemente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben