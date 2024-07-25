Eco Spezial: Verpachtete Paradiese: Sind unsere Seen nicht so privat, wie es scheint? vom 25.07.2024Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 25.07.2024: Eco Spezial: Verpachtete Paradiese: Sind unsere Seen nicht so privat, wie es scheint? vom 25.07.2024
30 Min.Folge vom 25.07.2024
An Österreichs Seen gibt es zwei Klassen von Menschen: Die einen haben sich irgendwann ein Plätzchen am See gekauft, den anderen verkauft man jedes Jahr das Märchen vom See: Seine Ufer seien längst in privater Hand und weitere Seezugänge daher kaum noch möglich. Ein Blick in den Landeskataster zeigt aber, dass an Salzburgs Badeparadiesen die meisten Ufer nach wie vor fest in Landesbesitz sind und nur seit Jahrzehnten verpachtet werden, statt mehr öffentliche Seezugänge zu schaffen. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2022, Season 2024-2026: ORF 2