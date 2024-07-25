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Eco Spezial: Verpachtete Paradiese: Sind unsere Seen nicht so privat, wie es scheint? vom 25.07.2024

ORF2Folge vom 25.07.2024
Eco Spezial: Verpachtete Paradiese: Sind unsere Seen nicht so privat, wie es scheint? vom 25.07.2024

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Folge vom 25.07.2024: Eco Spezial: Verpachtete Paradiese: Sind unsere Seen nicht so privat, wie es scheint? vom 25.07.2024

30 Min.Folge vom 25.07.2024

An Österreichs Seen gibt es zwei Klassen von Menschen: Die einen haben sich irgendwann ein Plätzchen am See gekauft, den anderen verkauft man jedes Jahr das Märchen vom See: Seine Ufer seien längst in privater Hand und weitere Seezugänge daher kaum noch möglich. Ein Blick in den Landeskataster zeigt aber, dass an Salzburgs Badeparadiesen die meisten Ufer nach wie vor fest in Landesbesitz sind und nur seit Jahrzehnten verpachtet werden, statt mehr öffentliche Seezugänge zu schaffen. Bildquelle: ORF

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