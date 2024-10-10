Eco Spezial: VW-Schock: Bringt China den deutschen Autoriesen zu Fall? vom 10.10.2024Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.10.2024: Eco Spezial: VW-Schock: Bringt China den deutschen Autoriesen zu Fall? vom 10.10.2024
30 Min.Folge vom 10.10.2024
Was hat VW bloß so ruiniert? | Die Folgen der VW-Krise auf heimische Zulieferer | Verpasst Europa den Anschluss an Schlüsseltechnologie bei Batterien?
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