Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ed Stafford: Im Bann der Rituale

Shaolin

DMAXFolge vom 24.07.2026
Shaolin

ShaolinJetzt kostenlos streamen

Ed Stafford: Im Bann der Rituale

Folge vom 24.07.2026: Shaolin

44 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Am Fuße des Song-Shan-Berges sind in dieser Folge Kraft, Koordination und Beweglichkeit gefragt. Ed Stafford besucht dort einen Shaolin-Tempel, in dem Mönche junge Menschen mit uraltem Wissen auf den Übergang ins Erwachsenenalter vorbereiten. Dabei werden Körper und Geist gleichermaßen geschult. Disziplin, Kampfkunst und Meditation: Die Ausführung von Bewegungsabfolgen wie den „13 Fäusten“ erfordert nicht nur Fitness, sondern auch ein hohes Maß an Konzentration und mentaler Stärke. Besteht der Survival-Profi in der chinesischen Provinz Henan die Aufnahmeprüfung?

Alle verfügbaren Folgen