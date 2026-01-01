Ed Stafford: Im Bann der Rituale
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Ed Stafford: Im Bann der Rituale
Ed Stafford liebt extreme Herausforderungen - davon gibt es in dieser Serie reichlich. Von Afrika über Lateinamerika bis nach Südostasien: Der Brite reist in entlegene Regionen rund um den Globus, um Initiationsriten traditioneller Stammeskulturen kennenzulernen. In Tansania wird er von tapferen Jägern und Sammlern willkommen geheißen. In Brasilien erlebt er einen intensiven Rausch aus Adrenalin und Schmerz. Und in der Inneren Mongolei versucht sich der Survival-Profi beim Naadam-Fest als Ringkämpfer. Wie zelebrieren andere Kulturen den Übergang vom Kind zum Mann? Und welche Auswirkungen haben Adrenalin, Furcht und Schmerz auf Körper und Geist? Dies will Ed Stafford am eigenen Leib erfahren.
Genre:Abenteuer, Reise, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.