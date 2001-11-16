Ein Fall für Zwei
Folge 10: Einsamer Wolf
Auch wenn die attraktive Nadja Portmann noch nicht lange in der Frankfurter Anwaltskanzlei von Barbara Vanderhart arbeitet, darf sie die Verteidigung des dreifachen Frauenmörders Ralf Schlier übernehmen. Die Öffentlichkeit hofft, dass der Mann, der seine Opfer vergewaltigt und grausam ermordet hat, für immer hinter Gefängnismauern verschwindet. Umso tiefer trifft der Schock, als Schlier auf dem Weg zum Gerichtssaal fliehen kann. Ein von mehreren Sendern ausgestrahltes Video hält die spektakuläre Flucht so genau fest, dass erkennbar wird, wie sich Schlier aus der großen Handtasche seiner Anwältin blitzschnell die Waffe holt, mit der er seinen Weg freischießt. Unter dem Eindruck der Waffe bleibt ein vorbeikommender Autofahrer stehen und hilft Schlier zu entkommen. Wie schwer er von den Schüssen des zufällig auftauchenden Vollzugsbeamten Werner Tomczak getroffen wurde, bleibt offen. Nadja Portmann wird von der Presse sehr schnell als Komplizin der "Bestie von Frankfurt" abgestempelt und verhaftet. Nachdem sie im Gefängnis anonyme Morddrohungen erhält und um ihr Leben fürchten muss, wendet sie sich an Dr. Lessing. Auch er wird anonym angesprochen: Allerdings soll er Nadja Portmann retten und aus der U-Haft herausholen. Andernfalls müsse er mit dem Schlimmsten rechnen.
