Ein Fall für Zwei
Folge 6: Tod eines Models
Eine sehr schöne Frau um die 30, mit gewagtem Abendkleid lasziv auf einem von Komparsen umringten Roulettetisch posierend, das ist sie: Elvira Seger, das Model beim aufwendigen Fotoshooting zu nächtlicher Stunde in der Spielbank Wiesbaden. Hinter der Kamera der geniale Starfotograf Bernd Fendinger, der im Umgang mit seinen Mitarbeitern allerdings oft den richtigen Ton verfehlt. Sein unnötiger Seitenhieb auf Elviras Ehemann, den immer noch berühmten, aber nicht mehr ganz frischen Schauspieler Helmut Horla, bringt das Fass zum Überlaufen. Elvira rauscht zornbebend vom "Set" zurück in ihren Wohnwagen und schaltet auf stur. Fendinger folgt in unüberhörbarer Panik, weil er seine mit Elvira geplante millionenteure Lifestyle-Show nun wohl endgültig in den Wind schreiben kann. Am nächsten Morgen wird Elvira in ihrem Wohnmobil gefunden: erdrosselt mit einer Schnur! Kommissar Weinrot folgt einer Zeugenaussage von Fendinger, der kurz vor dem vermutlichen Todeszeitpunkt gesehen haben will, wie Elviras Agent Detlef Rosenbauer in ihre rollende Schlafstatt gegangen sei. Auch Rosenbauer hatte akute Probleme mit der "Goldgrube" Elvira, da sich sein Starmodel von ihm trennen wollte, um mit Hilfe eines internationalen Agenten den Sprung nach Amerika zu schaffen. Bei der für Rosenbauer nun notwendigen Suche nach einem guten Strafverteidiger stößt er auf Dr. Markus Lessing, der als ehemaliger Staatsanwalt ein besonders findiger Jurist sein soll. Während sich Dr. Lessing an Elviras hinterbliebenen Ehemann Helmut Horla wendet, der mit ihrem gemeinsamen sechsjährigen Töchterchen Stefanie in einem eindrucksvollen Anwesen lebt, macht sich Detektiv Matula auf die Socken, um von der Visagistin Susanne Lobstett mehr über das Leben des von ihr seit Jahren betreuten Models zu erfahren.
