Ein Fall für Zwei
Folge 3: Tödliche Probe
Ein großes Ereignis in der Aula eines Frankfurter Gymnasiums wirft seine Schatten voraus: Noch spät abends proben die Schüler der 12. Stufe eine Aufführung der Kindertragödie "Frühlings Erwachen" von 1906. Das Interesse der Jugendlichen richtet sich jedoch auch vier Tage vor der Generalprobe weniger auf das heute noch aktuelle Stück als auf die mitwirkenden Damen. Tom Kraft beispielsweise nutzt die erste Gelegenheit, seine attraktive und sonst wahllos flirtende Klassenkameradin Natascha Wegener zu einer Spritztour mit dem Cabrio seiner Mutter zu überreden. Warum sie jedoch Toms eindeutiges Angebot auf verletzende Weise ablehnt - aber auch das etwas subtilere Liebeswerben ihres 18-jährigen Regisseurs Nicolas Conradi - wird bald offensichtlich. Und zwar als sie den Leiter der Theatergruppe, ihren Deutschlehrer Peter Fries, eindringlich um ein Vier-Augen-Gespräch nach der Probe bittet - was bei ihm offensichtlich sehr gemischte Gefühle auslöst ... Noch am selben Abend wird Natascha beim Abschminken im düster beleuchteten Umkleideraum erwürgt und mit aufgerissener Bluse später vom Hausmeister gefunden. Nachdem Kommissar Schmelzer die ersten Zeugen gehört hat, erhärtet sich sein Verdacht, dass Tom als vaterloses Kind einer geschäftlich erfolgreichen Mutter offenbar Probleme mit Mädchen hatte und deshalb die höhnische Zurückweisung nicht verkraften konnte. Seine Mutter, Regine Kraft, schaltet Anwalt Dr. Lessing ein, der schon bald erkennen muss, dass seine juristischen Waffen stumpf bleiben, solange er nicht mehr über das Mordopfer und dessen Umfeld weiß. Matula taucht ins Milieu der jungen Leute ein und wird auch bald fündig.
