Ein Fall für Zwei
Folge 9: Teuflischer Schatten
Wer hat den Speditionschef Norbert Wolfermann mit einer Eisenstange im Hof seines Betriebes erschlagen? Alles deutet auf dessen Angestellten Ingemar Schulz, der neben dem blutüberströmten Opfer bewusstlos aufgefunden wird. Für die Staatsanwaltschaft steht fest: Schulz hat Wolfermann aus Rache für die Kündigung seines Jobs umgebracht. Doch Schulz, der sich an nichts mehr erinnern kann, bestreitet die Tat. Anwalt Dr. Lessing übernimmt mit der Verteidigung von Schulz einen verzwickten Fall. Denn Schulz hat nicht nur die Staatsanwaltschaft gegen sich, sondern auch die Familie Brucek, die Schulz anklagt, ihre Tochter Romina mit dem LKW angefahren zu haben. Im Tumult der Verhandlung entdeckt Schulz im Gerichtssaal plötzlich einen jungen Mann, den er meint, in der Tatnacht auf dem Speditionsgelände gesehen zu haben. Der Mann entpuppt sich als Leo Kamp, ein Pharmaziestudent, auf den es auch Matula seit einiger Zeit abgesehen hat. Denn Matula ist von Brigitte Maurer, ebenfalls Angestellte des Speditionsunternehmens beauftragt, ihr diesen Stalker vom Hals zu schaffen. Brigitte Maurer ist völlig außer sich, als Kamp sogar im Gericht auftaucht. Die scheinbar zufällige Verbindung zwischen dem Fall von Lessing und dem Auftrag von Matula verwundert die beiden. Sie vermuten, dass die Lösung des einen Falls der Schlüssel zur Aufklärung des anderen sein könnte.
