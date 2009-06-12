Ein Fall für Zwei
Folge 11: Tödliche Affäre
Herr Bergmann wird beschuldigt, seine Frau aus dem Fenster eines Yogastudios zu Tode gestürzt zu haben. Aber war er als Rollstuhlfahrer dazu überhaupt fähig? Die Kripo vermutet eine Tat aus Eifersucht, da seine Frau mit anderen Männern Affären hatte. Die Affären seien längst beendet gewesen, behauptet Bergmann Dr. Lessing gegenüber, der dessen Verteidigung übernommen hat. Warum also sollte er seine Frau umbringen? Lessing beauftragt Matula zu überprüfen, was an den Gerüchten über Affären der Ermordeten in Yoga-, Tennis- und Reitclub wirklich stimmte und ob es nicht noch andere Männer in Frau Bergmanns Umfeld gab, die ein Mordmotiv gehabt haben könnten. Da in der Hand der Toten Herr Bergmanns Krawattenspange gefunden wurde, verdichten sich die Indizien gegen Bergmann. Der behauptet, die Krawattenspange seiner Frau als Anstecknadel geschenkt zu haben. Seine Tochter Lena gibt ihm ein Alibi, das allerdings die Kripo nicht überzeugt. Lessing und Matula nehmen währenddessen den Tennistrainer Scholl ins Visier. Er hatte tatsächlich ein Verhältnis mit Frau Bergmann, und finanziell schienen die beiden auch etwas miteinander zu tun zu haben. Eine Kellnerin bestätigt aber, dass Scholl zur Tatzeit in ihrer Kneipe war, was Matula jedoch bezweifelt. Dann gerät durch die Aussage von Frau Bergmanns Freundin Ulla Herr Winter, der Leiter des Yogastudios, in Verdacht. Winter wird vom Hausmeister erpresst. Die Wahrheit kommt ans Licht, als Lessing und Matula den Sprayer Tommy ausfindig machen, der in der Nacht des Geschehens am Tatort war und dort etwas Verblüffendes beobachtet hat. Und damit lässt sich auch das Rätsel der Krawattenspange klären.
