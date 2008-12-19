Ein Fall für Zwei
Folge 5: Falsche Fährte
Birgit Adler, die Inhaberin einer Reinigungsfirma, wird bei der Leiche eines Mitarbeiters aufgegriffen und unter Mordverdacht verhaftet. Rechtsanwalt Dr. Lessing übernimmt die Verteidigung. Die Polizei glaubt an einen Streit unter Gangstern, denn der ermordete junge Hausmeister hatte ein Päckchen Diamanten bei sich - gestohlen ausgerechnet in der Wohnung, in der er nach dem Rechten sehen sollte. Birgit jedoch schwört, dass ihr Mitarbeiter schon tot war, als sie in der Wohnung eintraf. Was also ist tatsächlich am Tatort geschehen? Privatdetektiv Matula ermittelt und enthüllt, dass der Mieter der betreffenden Wohnung, der Diamantenhändler Nico, keine weiße Weste hat. Nico und seine Komplizen, die attraktive Helen und der naive Tobias, betreiben auf dem "grauen Markt" ein betrügerisches Geschäft mit wertlosen Industriediamanten. Matula findet heraus, dass der Discobesitzer Körbel den Gaunern auf die Schliche gekommen ist und sein Geld zurückverlangt hat. Genau seit dieser Zeit ist Nicos Freundin Isa spurlos verschwunden, und zwar aus der Wohnung, in der Birgits Mitarbeiter getötet wurde. Prompt erhält Nico einen Erpresseranruf: Entweder er zahlt, oder er sieht Isa nicht lebendig wieder. Jetzt gilt es, die junge Frau aus der Hand der Entführer zu befreien - denn Isas Zeugenaussage könnte Lessings Mandantin Birgit entlasten.
