Ein Fall für Zwei
Folge 1: Die Senkrechtstarter
Lessing verteidigt "pro Bono" den indischen Werkstudenten Amal Chopra, der unter Verdacht steht, seine Ex-Freundin und Arbeitskollegin Julia aus Wut über die Trennung erschlagen zu haben. Das unterstellt dem jungen Mann zumindest der recht engagierte Kommissar Breuer, der Lessings Mandanten die angebliche Tatwaffe zuordnen kann. Aber Amals Chefin Nadja Miedorf kämpft an Lessings Seite für ihren jungen Mitarbeiter. Lessing nimmt die Unterstützung gern an, denn schon bei ihrer ersten Begegnung wirft er ein Auge auf die attraktive Nadja, die zusammen mit ihrem Vater Clemens ein kleines, aber sehr feines Unternehmen für Flugzeuginstandsetzung leitet. Doch müssen sich Lessing und Matula nicht nur um ihren Mandanten Amal kümmern, sondern auch um dessen Schwester Rupa, eine junge Inderin auf Sprachreise, die ohne ihren Bruder mutterseelenallein durch Frankfurt stolpert. Matulas Ermittlungen führen ihn schließlich in Nadjas Firma. Und schon bald findet er heraus, dass Amal und das Mordopfer heimlich an einer Erfindung gearbeitet haben. Eine Konstruktion, die Matula bald Schwierigkeiten mit dem britischem Industriespion Mike Whistler beschert. Der Brite interessiert sich nämlich für die Konstruktionspläne des Projektes. Doch die sind wie vom Erdboden verschwunden. So wird für Matula und Lessing die Jagd nach den verschwundenen Plänen auch zur Jagd nach Julias Mörder.
