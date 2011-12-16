Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Koala im Schnee

KultKrimiStaffel 19Folge 13vom 16.12.2011
Koala im Schnee

Koala im SchneeJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 13: Koala im Schnee

58 Min.Folge vom 16.12.2011Ab 12

"Koala im Schnee. Ein Roman von Viggo Svensson". So steht es auf dem Buch, das seit einer Woche in den Läden ist. Doch stammt es wirklich von Viggo Svensson? Die Nachwuchsautorin Lisa Schmidt bezichtigt ihn des Diebstahls. Bei einer Signierstunde gibt sie dem von Fans umlagerten Schriftsteller eine Ohrfeige. Am nächsten Morgen liegt er erstochen in seiner Wohnung. Lisa wird verhaftet, und während ihr Vater den Grund für alles in der "brotlosen Kunst" sieht, beauftragt ihre Mutter Dr. Lessing mit der Verteidigung. Viggo Svensson war ein Autor, dessen skandalöses Erstlingswerk "Verbotene Früchte" ein Bestseller ist, ein Roman über die Beziehung eines reiferen Mannes zu einer Minderjährigen. Seitdem hatte er nichts mehr zu Papier gebracht - bis zu "Koala im Schnee". Kurzerhand kündigt Verlagschef Tom Berger den Svensson-Nachwuchspreis an. Matula ergreift die Gelegenheit, mehr über Vorgänge im Verlag herauszubekommen, und bringt sich als spätberufener Autor ins Gespräch. Svenssons Agentin Larissa Meyerhof ist von ihm hingerissen. Matula wird schnell klar, dass nahezu jeder aus dem Umfeld Svenssons ein Motiv gehabt hätte, den Bestsellerautor umzubringen. Und er trifft auf die junge Svenja Pauls, die bis vor kurzem noch in psychiatrischer Behandlung war. Kann ihre Aussage Lisa Schmidt entlasten? Aber auch Lisa selbst spielt Dr. Lessing gegenüber nicht mit offenen Karten.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen