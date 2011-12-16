Ein Fall für Zwei
Folge 13: Koala im Schnee
"Koala im Schnee. Ein Roman von Viggo Svensson". So steht es auf dem Buch, das seit einer Woche in den Läden ist. Doch stammt es wirklich von Viggo Svensson? Die Nachwuchsautorin Lisa Schmidt bezichtigt ihn des Diebstahls. Bei einer Signierstunde gibt sie dem von Fans umlagerten Schriftsteller eine Ohrfeige. Am nächsten Morgen liegt er erstochen in seiner Wohnung. Lisa wird verhaftet, und während ihr Vater den Grund für alles in der "brotlosen Kunst" sieht, beauftragt ihre Mutter Dr. Lessing mit der Verteidigung. Viggo Svensson war ein Autor, dessen skandalöses Erstlingswerk "Verbotene Früchte" ein Bestseller ist, ein Roman über die Beziehung eines reiferen Mannes zu einer Minderjährigen. Seitdem hatte er nichts mehr zu Papier gebracht - bis zu "Koala im Schnee". Kurzerhand kündigt Verlagschef Tom Berger den Svensson-Nachwuchspreis an. Matula ergreift die Gelegenheit, mehr über Vorgänge im Verlag herauszubekommen, und bringt sich als spätberufener Autor ins Gespräch. Svenssons Agentin Larissa Meyerhof ist von ihm hingerissen. Matula wird schnell klar, dass nahezu jeder aus dem Umfeld Svenssons ein Motiv gehabt hätte, den Bestsellerautor umzubringen. Und er trifft auf die junge Svenja Pauls, die bis vor kurzem noch in psychiatrischer Behandlung war. Kann ihre Aussage Lisa Schmidt entlasten? Aber auch Lisa selbst spielt Dr. Lessing gegenüber nicht mit offenen Karten.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick